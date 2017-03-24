Мойя: Надалю сложно было противостоять Федереру, который играл так вдохновенно

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, входящий в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение подопечного от швейцарца Роджера Федерера в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 3:6.
«Роджер не позволил Рафе ничего. Сложно противостоять Федереру, который играет так вдохновенно. Может быть, Рафе стоило чаще идти вперёд на приёме и в целом играть агрессивнее, особенно на второй подаче соперника, даже если бы такая игра приносила больше ошибок.
Для Роджера матч сложился комфортно. Начало могло получиться другим, но в целом уровень игры Федерера был невероятным. Тут ничего не скажешь», — цитирует Мойю El Espanol.