Боллетьери: Шарапова быстро вернётся в число лидеров рейтинга WTA

Член Международного зала теннисной славыподелился ожиданиями от возвращения на корт после дисквалификации россиянки, тренирующейся в его академии во Флориде.«Мария готова, и WTA-туру она нужна. Она предана игре в теннис и уверена, что будет побеждать. Она быстро вернётся в элиту, но мы не можем знать, что у неё в голове. Ей придётся начать заново. Она не хочет, чтобы её карьера завершилась бесславно.Считаю, что у неё есть всё для успешного возвращения. Но многое будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии она проведёт первые турниры. Хотя я всё равно готов поставить свои деньги, что уже в течение нескольких месяцев она вернётся в число лидеров рейтинга WTA», — цитирует Боллетьери Tennis Channel.