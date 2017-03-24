Томлянович не пустила Веснину в 3-й круг на турнире в Майами

В матче второго круга турнира в Майами россиянка Елена Веснина (13) в трёх сетах уступила австралийке Айле Томлянович (WC).
Накануне олимпийская чемпионка 2016 года выиграла первый сет со счётом 6:3. Второй остался за Айлой — 6:4. В третьей партии матч был остановлен из-за дождя при счёте 5:3 в пользу Томлянович. 24 марта, вскоре после возобновления, матч снова был прерван дождём при счёте 6:5 в пользу австралийки на подаче Весниной. При этом у Томлянович был матч-пойнт, который она и реализовала после перерыва на дождь. На игру в теннис соперницы потратили 2 часа 12 минут. Итоговый счёт — 3:6, 6:4, 7:5 в пользу австралийки. Веснина трижды подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Томлянович 2 эйса, 11 двойных ошибок и 9 брейков.
В третьем круге Томлянович сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.