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07:26
Касаткина проиграла Роджерс на турнире в Майами, 0:6 в решающем сете
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Касаткина проиграла Роджерс на турнире в Майами, 0:6 в решающем сете
25 марта 2017, суббота. 07:26.
Теннис
Россиянка
Дарья Касаткина
в матче второго круга турнира в Майами (США) уступила хозяйке соревнований
Шелби Роджерс
со счётом 4:6, 7:5, 0:6.
Роджерс в третьем круге сыграет либо с Дуань Инъин из Китая, либо с немкой Анжеликой Кербер.
Майами 2017 . 2-й круг
25 марта 2017 года, суббота. 04:30 МСК
Шелби
Роджерс
Дарья
Касаткина
6:4
5:7
6:0
Майами 2017 . 2-й круг
25 марта 2017 года, суббота. 04:40 МСК
Каролин
Гарсия
Пэн
Шуай
4:6
0:6
Майами 2017 . 2-й круг
25 марта 2017 года, суббота. 05:30 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Юлия
Гёргес
4:6
6:7
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Дарья Касаткина
Новости. Теннис
25 марта 2017, суббота
07:26
Касаткина проиграла Роджерс на турнире в Майами, 0:6 в решающем сете
06:21
Димитров потерпел поражение от Пельи во втором круге турнира в Майами
04:45
Макарова завершила выступление в одиночном турнире в Майами, уступив Контавейт
03:59
Сок на отказе Нисиоки вышел в третий раунд турнира в Майами
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Кис уверенно вышла в 3-й круг на турнире в Майами, обыграв Голубич
24 марта 2017, пятница
23:35
Кузнецова отдала Минелле только 4 гейма в матче 2-го круга на турнире в Майами
23:26
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22:50
10 эйсов Веселы остановили Рамоса во 2-м круге «Мастерса» в Майами
22:25
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22:03
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21:21
Томлянович не пустила Веснину в 3-й круг на турнире в Майами
21:10
Халеп в трёх сетах одолела Осаку и вышла в третий круг на турнире в Майами
20:21
Раонич обыграл Троицки и первым вышел в 3-й круг «Мастерса» в Майами
19:42
Таунсенд обыграла Винчи и вышла в 3-й круг турнира в Майами
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12:36
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12:34
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12:17
Тарпищев: благодарен президенту ITF, который впервые приехал в Россию
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Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры
11:29
Лучич-Барони: может, завтра в Майами мы с племянницей поплаваем с дельфинами
10:39
Цибулкова: рада, что сумела выполнить свою задачу в матче с Сепеде-Ройг
10:23
Плишкова: в моих последних матчах не всё решает подача
09:58
Возняцки: я всегда мотивирована одерживать быстрые победы
09:47
А. Радваньска: после паузы из-за дождя я заиграла лучше
09:16
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03:39
Южный проиграл Кукушкину в первом круге «Мастерса» в Майами
02:58
Кузнецов обыграл Истомина на старте турнира в Майами
02:54
Возняцки разгромила Лепченко, Маттек-Сэндс вышла на Павлюченкову в Майами
02:26
Томич снялся с турнира в Майами, Южный сыграет в основной сетке
02:21
Радваньска прошла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Лучич-Барони
02:13
Кузнецова и Младенович с победы стартовали на турнире в Майами в парном разряде
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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