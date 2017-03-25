Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кербер: матч с Дуань проходил очень поздно, скоро утро

25 марта 2017, суббота. 10:43. Теннис
Немка Анжелика Кербер, одолевшая во втором круге турнира в Майами китаянку Инъин Дуань со счётом 7:6 (7:3), 6:2, прокомментировала ход встречи.

«Было очень ветрено и поздно. Я рада, что смогла выиграть. Всегда трудно играть свой первый матч в Майами, особенно в таких непростых условиях и так поздно. Уже скоро утро, так что большое спасибо всем болельщикам, которые остались на трибунах до конца и здорово поддерживали меня.

Соперница исполняла мощные удары и хорошо подавала, так что я старалась быстро перемещаться по корту и заставляла её много двигаться. Было тяжело, учитывая сильный ветер, но я вышла в следующий круг, и это самое главное в данный момент», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер
Новости. Теннис
25 марта 2017, суббота
10:57 Мугуруса: перенос матча с Макхэйл из-за дождя пошёл мне на пользу
10:43 Кербер: матч с Дуань проходил очень поздно, скоро утро
09:34 Раонич: нахожусь не в лучшей форме, но надеюсь на прогресс
09:23 Надаль: мне было трудно поймать правильно ощущение на корте
08:54 Кербер сразится с Роджерс за выход в четвёртый раунд турнира в Майами
07:26 Касаткина проиграла Роджерс на турнире в Майами, 0:6 в решающем сете
06:21 Димитров потерпел поражение от Пельи во втором круге турнира в Майами
04:45 Макарова завершила выступление в одиночном турнире в Майами, уступив Контавейт
03:59 Сок на отказе Нисиоки вышел в третий раунд турнира в Майами
03:36 Cтосур оказалась сильнее Барти на турнире в Майами, Циг выбила Младенович
02:32 Надаль стартовал на турнире в Майами с победы над Селой
01:44 Карреньо-Буста уступил Дельбонису во втором круге турнира в Майами
00:58 Нисикори обыграл Андерсона и вышел в 3-й круг турнира в Майами
00:31 Кырстя не пустила Севастову в 3-й круг на турнире в Майами
00:20 Фоньини одолел Соузу и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Майами
00:10 Кис уверенно вышла в 3-й круг на турнире в Майами, обыграв Голубич
24 марта 2017, пятница
23:35 Кузнецова отдала Минелле только 4 гейма в матче 2-го круга на турнире в Майами
23:26 Мугуруса отыгралась с 0:6 в 1-м сете и вышла в 3-й круг турнира в Майами
22:50 10 эйсов Веселы остановили Рамоса во 2-м круге «Мастерса» в Майами
22:25 Шарди не пустил Чилича в 3-й круг «Мастерса» в Майами, Кольшрайбер прошёл Фритца
22:03 Бабош уступила Пармантье во 2-м круге турнира в Майами
21:21 Томлянович не пустила Веснину в 3-й круг на турнире в Майами
21:10 Халеп в трёх сетах одолела Осаку и вышла в третий круг на турнире в Майами
20:21 Раонич обыграл Троицки и первым вышел в 3-й круг «Мастерса» в Майами
19:42 Таунсенд обыграла Винчи и вышла в 3-й круг турнира в Майами
18:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Минелла — Кузнецова в Майами
17:31 Боллетьери: Шарапова быстро вернётся в число лидеров рейтинга WTA
16:21 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Томлянович в Майами
15:23 Мойя: Надалю сложно было противостоять Федереру, который играл так вдохновенно
14:34 Раонич: то, что делает Федерер, впечатляет
13:41 Цонга стал отцом
13:26 Тиафо: при счёте 7:5, 4:1 я стал думать: «Боже, я сыграю с Федерером»
12:44 Хэггерти: новый формат Кубка Дэвиса может сделать турнир интереснее
12:37 Тарпищев: если Дмитриев станет главой Tennis Europe, это будет плюсом для всех
12:36 Дюпре: оцениваю итог своей работы во главе Тennis Еurope как удовлетворительный
12:34 Тарпищев: выбор за Весниной, в каком направлении она пойдёт
12:17 Тарпищев: благодарен президенту ITF, который впервые приехал в Россию
11:31 Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры
11:29 Лучич-Барони: может, завтра в Майами мы с племянницей поплаваем с дельфинами
10:39 Цибулкова: рада, что сумела выполнить свою задачу в матче с Сепеде-Ройг
10:23 Плишкова: в моих последних матчах не всё решает подача
09:58 Возняцки: я всегда мотивирована одерживать быстрые победы
09:47 А. Радваньска: после паузы из-за дождя я заиграла лучше
09:16 Вандевеге проиграла Чепеловой во втором круге турнира в Майами
03:39 Южный проиграл Кукушкину в первом круге «Мастерса» в Майами
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+