Кербер: матч с Дуань проходил очень поздно, скоро утро

Немка Анжелика Кербер, одолевшая во втором круге турнира в Майами китаянку Инъин Дуань со счётом 7:6 (7:3), 6:2, прокомментировала ход встречи.
«Было очень ветрено и поздно. Я рада, что смогла выиграть. Всегда трудно играть свой первый матч в Майами, особенно в таких непростых условиях и так поздно. Уже скоро утро, так что большое спасибо всем болельщикам, которые остались на трибунах до конца и здорово поддерживали меня.
Соперница исполняла мощные удары и хорошо подавала, так что я старалась быстро перемещаться по корту и заставляла её много двигаться. Было тяжело, учитывая сильный ветер, но я вышла в следующий круг, и это самое главное в данный момент», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.