Мугуруса: перенос матча с Макхэйл из-за дождя пошёл мне на пользу

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая во втором круге турнира в Майами американку Кристину Макхэйл со счётом 0:6, 7:6 (8:6), 6:4, рассказала, что помогло ей вернуться в игру и добиться победы.
«Думаю, перерыв из-за дождя и перенос матча пошли мне на пользу. Кристина блестяще провела первый сет, практически не ошибалась, а я, наоборот, допускала много неточностей и действовала не так, как бы мне хотелось. Я постаралась забыть об этом и проснулась с мыслью, что это ещё не конец. Затем я просто вышла на корт, сражалась и смогла победить.
Теперь мне надо восстановиться, чтобы хорошо сыграть с Чжан Шуай. Надеюсь, мне удастся взять у неё реванш за поражение в Дохе. Тогда матч тоже проходил в непростых условиях», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.