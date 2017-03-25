Нисикори: в матче с Андерсоном я играл практически безупречно

Японец Кей Нисикори, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:3, прокомментировал одержанную победу и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Фернандо Вердаско.
«Думаю, это был отличный матч для старта турнира. Я играл практически безупречно и действовал очень здорово. Надеюсь, что в следующих матчах вновь буду играть так же. Фернандо прекрасно выступает в последние пару месяцев. Он всегда был опасным соперником, потому что обладает огромным опытом и никого не боится. Так что нас ждёт очень трудный поединок», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.