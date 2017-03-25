Халеп: в третьем сете я показала свой лучший теннис в этом году

Румынка Симона Халеп после победы над японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 2:6, 6:3 во втором круге турнира в Майами оценила свою игру в стартовом матче соревнований.
«Очень важно, что я смогла победить. Я считаю, что играть с Наоми уже в первом матче очень-очень тяжело, но я смогла её обыграть, чему крайне рада. Я не чувствовала боли в колене, все два часа боролась, бегала за каждым мячом, так что всё было великолепно.
После возобновления матча, прерванного из-за дождя, она сделала брейк, чему я очень расстроилась. Наоми играла очень хорошо, так что думаю, что в третьем сете показала свой лучший теннис в этом году. Не ожидала, что она будет действовать так хорошо при таком сильном ветре. Она прекрасно адаптировалась к условиям и играла очень мощно», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.