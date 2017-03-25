Зимонич: думаю, Джокович будет готов к матчу с Испанией в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненад Зимонич заявил, что вторая ракетка мира Новак Джокович должен успеть восстановиться после травмы локтя к четвертьфинальному матчу Мировой группы турнира с командой Испании, который пройдёт 7-9 апреля в Белграде.
«Думаю, Новак будет готов к четвертьфиналу. Он знает, как восстановить свой организм, так что мне кажется, что он сможет правильно распланировать календарь турниров. Новак очень хочет сыграть против Испании и сделает всё, чтобы восстановиться и подготовиться», – приводит слова Зимонича Tennis World.