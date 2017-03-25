Азаренко: хочу вернуться и снова стать лучшей

Экс-первая ракетка мира и молодая мама белорусская теннисисткарассказала о трёхмесячном сыне и планах по возвращению в WTA-тур.«Начала тренироваться около трёх недель назад. Сейчас моя задача – набрать физическую силу, перестроить организм, поработать над вещами, на которые обычно не хватает времени в межсезонье. Вернуться в тур планирую на US Open Series. Лео к тому времени будет уже готов отправиться вместе со мной на турниры.Не хочу форсировать события. Раньше я торопилась с возвращением после травм, и ничего хорошего из этого не получалось. Важно, чтобы мне было комфортно, тем более что нынешнюю ситуацию я считаю не возвращением, а просто продолжением карьеры.Не сомневаюсь, что могу играть гораздо лучше, поэтому не тороплюсь и работаю над тем, что нужно добавить в мою игру. Не хочу возвращаться ради того, чтобы просто играть, – хочу вернуться и снова стать лучшей», — приводит слова Азаренко Tennis Channel.