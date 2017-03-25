Бердых не пустил Рублёва в 3-й круг турнира в Майами, Гоффен обыграл Кинга

Россиянин Андрей Рублёв (WC) во втором круге турнира в Майами в двух сетах уступил чеху Томашу Бердыху (10) со счётом 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 12 минут. Бердых 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Рублева две двойные ошибки. В третьем круге Бердых сыграет с Жилем Мюллером (24) из Люксембурга.
В другом матче бельгиец Давид Гоффен (8) в двух сетах обыграл Дариана Кинга (Q) из Барбадоса со счётом 7:5, 6:1. В третьем круге Гоффен сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.