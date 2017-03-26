Вавринка: когда я уверен в себе и играю хорошо, то могу победить любого

Швейцарец Станислас Вавринка поделился впечатлениями от победы над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:3, 6:4 во втором круге турнира в Майами.
«Я очень доволен своей игрой. Думаю, это был отличный матч, особенно для первого поединка здесь. Условия были трудными, шёл дождь и дул сильный ветер. Я здорово двигался и действовал с хорошим настроем. Я играл лучше и рад победе. Мне удалось зарядиться уверенностью в Индиан-Уэллсе. А когда я уверен в себе и играю хорошо, то могу победить любого», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.