Федерер: будет здорово сыграть с дель Потро сейчас, когда мы оба в хорошей форме

Швейцарец Роджер Федерер оценил свою игру в матче второго круга турнира в Майами с американцем Фрэнсисом Тиафо, которого он переиграл со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
«Я тренировался с Фрэнсисом пару раз до этого. Так что я знал, какой мощью и резкостью он обладает, как способен быстро взвинчивать темп. Он никого не боится, здорово подаёт, рано отвечает на удары и старается диктовать свои условия игры. Мне нравится, когда юниоры выходят на корт с ощущением, что им нечего терять. Надеюсь, он получит огромный опыт из нашей встречи. Игра на центральном корте, при большом числе болельщиков, отыгранные брейк-пойнты и сделанные брейки на таком уровне — всё это должно вдохновить его на дальнейшую работу.
Мне нравится проект NextGen. Эти молодые ребята конкурируют друг с другом и все вместе прогрессируют. При этом у них отличные отношения, несмотря на хорошее соперничество.
Что касается матча с дель Потро, то я очень рад его возвращению. Он уже выиграл Кубок Дэвиса. Я должен был играть с ним здесь в прошлом году, но заболел. В прошлом у нас были фантастические матчи, так что будет очень здорово вновь сыграть с ним, особенно сейчас, когда мы оба в хорошей форме», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.