Селиваненко стал почётным вице-президентом Европейской ассоциации тенниса
26 марта 2017, воскресенье. 11:26.
Теннис
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко
стал почетным вице-президентом Европейской ассоциации тенниса (Tennis Europe), сообщается в официальном микроблоге ФТР в сети «Твиттер».
В Сочи 23-25 марта проходила генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса.
В субботу, 25 марта, стало известно, что президентом Европейской ассоциации тенниса был избран председатель попечительского совета ФТР Владимир Дмитриев
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