Возняцки: как следует выспалась и старалась не тратить энергию перед матчем

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая в третьем круге турнира в Майами румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:2, прокомментировала ход поединка.
«Матч, определённо, был непростым, потому что Сорана играет очень мощно и бьёт крайне плоско. Мы знаем друг друга уже почти 20 лет, а играть с подругами всегда тяжело. Так что я очень рада, что смогла выиграть. Что касается позднего начала матча, то я как следует выспалась и старалась не тратить энергию по ходу дня.
Теперь мне предстоит матч с Мугурусой. Она сильная соперница и вновь играет здорово, но я просто рада, что могу играть на таком высоком уровне», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.