Мугуруса: мне не нравится каждый день проводить тяжёлые матчи

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая в третьем круге турнира в Майами китаянку Чжан Шуай со счётом 4:6, 6:2, 6:2, прокомментировала своё выступление.
«Это был ещё один трудный матч, Чжан играла хорошо. Этот поединок был похож на нашу встречу в Дохе, когда она победила. Я также играла здорово. Честно говоря, судьбу первого сета решили несколько розыгрышей. Со второго сета я стала играть гораздо лучше. Я сказала себе: „Если смогла совершить «камбэк» вчера, то почему не сделать это и сегодня?!“
В этом году я уже провела много таких равных и напряжённых матчей. Так что каждый раз, выходя на корт, я ожидаю сложной борьбы. Конечно, мне не нравится каждый день проводить такие тяжёлые встречи, но победа есть победа, и я рада», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.