Лучич-Барони: я реализовала план на матч с Радваньской и горжусь собой

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони, разгромившая в третьем круге турнира в Майами польку Агнешку Радваньску со счётом 6:0, 6:3, поделилась эмоциями от победы.
«Это ещё одна потрясающая победа для меня, потому что Агнешка, безусловно, топ-теннисистка и играет на высочайшем уровне уже очень много лет. Я знала, что должна делать, когда выходила на корт. Всегда многое зависит от того, как ты реализуешь план. В этот раз мне это удалось отлично. У меня получилось прекрасное выступление, так что я горжусь собой», — приводит слова Лучич-Барони официальный сайт WТА.