Веснина: в паре с Макаровой постараемся пройти до финала в Майами

Россиянка Елена Веснина прокомментировала свои стартовые матчи на турнире в Майами – поражение в одиночном разряде и победу на следующий день в парном с Екатериной Макаровой.
«У нас обеих были безумные одиночки. Я написала Кате после матча, потому что знала, что она устала и плачет: «Катя, даже не расстраивайся. У нас жёсткий спорт, но это не конец света. Поплачь ещё пять-десять минут, собирайся и возвращайся в отель. Ложись спать, а завтра надерём всем задницы».
Нам обеим нужно было перестроиться после поражений, это тяжело. В жизни бывают чёрные и белые полосы, бывают моменты, когда кажется, что чёрных полос больше, нужно уметь искать позитив. Иногда то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее.
Я и не знала, что после победы в Майами мы можем стать первой парой мира, пока вы не сказали! Мы будем двигаться от матча к матчу. Мы так всегда делаем, мы просто сосредоточимся на парном разряде. Мы обе вылетели из одиночного разряда, поэтому лучшее для нас – хорошо сыграть в парном на этом престижном турнире. Мы здесь дважды играли в финале. В этот раз попытаемся пройти весь путь до конца», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.