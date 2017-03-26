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Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал в Майами в парном разряде
26 марта 2017, воскресенье. 20:42.
Теннис
Россиянки
Екатерина Макарова
и
Елена Веснина
(2) вышли в четвертьфинал турнира в
Майами
в парном разряде, взяв верх над немкой
Анной-Леной Грёнефельд
и чешкой
Кветой Пешке
со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 54 минуты. Россиянки реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов и допустили две двойные ошибки. На счету их соперниц 7 двойных ошибок.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Екатерина Макарова
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26 марта 2017, воскресенье
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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