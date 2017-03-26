Донской: победа над Федерером — мечта, которая стала реальностью

Российский теннисист Евгений Донской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым вспомнил о своей исторической победе над швейцарцем Роджером Федерером, одержанной 1 марта во втором круге турнира в Дубае (3:6, 7:6, 7:6).
«Уверен, что это был не его день. Я уже многим говорил, что его игра была не на 100 процентов от его возможностей. То есть это не было, что я вдруг «выстрелил». Я, конечно, играл очень хорошо, и он играл… Знаете, это всё равно как обыграть «Барселону». Как бы она ни играла, это всё равно – «Барселона». Может быть, Роджер даже больше легенда в теннисе, чем «Барселона» в футболе. Не в этом дело. Просто, как бы он плохо ни играл – это Роджер Федерер, это всегда уровень выше, чем у многих остальных. Поэтому это был не его лучший день, но, вроде бы, ничего у него не болело, по крайней мере. Так что я не могу сказать, почему он проиграл, но играл он, естественно, не в лучший свой теннис. Мне кто-то рассказывал, что он сказал в интервью: «Я не знал, чего ожидать от него. Вот он сыграл по линии на брейк-пойнте – это была удача или мне ещё раз ждать этот удар». Может это как-то сказалось, потому что я на самом деле с ним до этого не играл ни одного матча и даже ни разу не тренировался. Возможно, это мне и помогло, потому что в противном случае он бы знал, как я играю, какие у меня коронные удары. Ему тогда бы было легче составить тактику против меня.
Безусловно, это значимое событие в моей карьере, но поделило ли оно её на «до и после» — пока, наверное, рано говорить. Потому что я ещё только один-два турнира сыграл после этого. Может, теперь я как-то по-другому буду проводить матчи. Посмотрим, как результаты пойдут. Но первую неделю после этой победы меня много кто поздравлял, писал. Наверное, это ещё прибавляет значимости к победе. А так сейчас всё уже успокоилось – спала такая публичность, поэтому не чувствую чего-то такого, что кардинально изменилось во мне. Нет, это был классный матч, я безумно счастлив, что вообще сыграл с ним, а то, что выиграл – это вообще мечта, которая стала реальностью», — сказал Донской.
Полностью интервью Донского можно прочитать, перейдя по ссылке
Донской: обыграть Федерера — это всё равно что победить «Барселону»