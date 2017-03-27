Надаль стал 11-м теннисистом в Открытой эре, сыгравшим 1000 матчей за карьеру

Испанецпровёл свой 1000-й матч в карьере в одиночном разряде. Знаменательное событие пришлось на поединок третьего круга турнира в Майами c немцем. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:3 в пользу юбиляра.Таким образом, Надаль стал 11-м теннисистом в Открытой эре, которому покорилось это достижение. Теперь на счету испанца 822 победы и 178 поражений. Всего на 4 проведённых поединка Рафаэля опережает американец Брайан Готтфрид (1004 матча, 680 побед, 324 поражения), занимающий 10-е место в списке. Рекордсменом по количеству матчей за карьеру остаётся ещё один американец Джимми Коннорс (1535 матчей, 1256 побед, 279 поражений).Добавим, что Надаль — третий действующий теннисист после швейцарца Роджера Федерера (1340) и испанца Давида Феррера (1034), преодолевший отметку в 1000 матчей.