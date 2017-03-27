Кербер: Одзаки сейчас уверена в себе, в матче со мной ей будет нечего терять

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над американкой Шелби Роджерс в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:4, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с японкой Рисой Одзаки.
«Это был хороший матч. Я старалась вновь почувствовать свою игру. Я неплохо двигалась, но мне пришлось нелегко, потому что соперница тоже играла хорошо. Я пыталась сохранять позитивный настрой и играть в свой теннис.
Всегда здорово, когда в сетах идёт упорная борьба, особенно, когда ты их выигрываешь. Это придаёт уверенности в том, что в следующих играх ты можешь победить в равной борьбе, так как накануне уже делала это. С нетерпением жду следующей встречи.
Если ты выигрываешь матч, то всегда остаёшься довольна своей игрой. Во втором сете Шелби вела 4:2, и мы провели очень долгий гейм. Это было важно, так как она играла отлично, но я верила в свои шансы. Думаю, это стало ключевым моментом.
Я раньше никогда не встречалась с Одзаки, но немного видела её игру с Гёргес по телевизору. Думаю, здесь она демонстрирует хороший теннис, пройдя квалификацию. Она провела в Майами уже немало матчей и уверена в себе. Ей терять нечего, так что матч будет отличным», — цитирует Кербер официальный сайт тура.