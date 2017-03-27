Конта: несмотря на счёт 6:0 во втором сете, мне пришлось немало потрудиться

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Майами над француженкой Полин Пармантье со счётом 6:4, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с испанкой Ларой Арруабарреной.
«Я очень рада, что прошла дальше. Несмотря на такой счёт, во втором сете мне пришлось немало потрудиться. Я боролась за каждое очко. Я старалась не сбавлять обороты и была сосредоточена на том, чего хотела достичь.
У Полин очень мощный удар с форхенда. Её подача также является грозным оружием. Я довольна тем, что нейтрализовала её, разнообразно действуя не приёме. Также ей было нелегко находить свои точки в ударах с форхенда. Я не давала ей много возможностей для подготовки ударов. В противном случае мне было бы нелегко противостоять ей.
Бонус за победу заключается в том, что у тебя появляется возможность провести ещё один матч. У меня будет шанс сыграть лучше и показать отличный теннис. Я довольна своей статистикой и тем, что смогла реализовать свой план на игру. В каждом матче случаются трудные моменты, и сложно сравнить их и понять, где я сыграла лучше. В первом круге я действовала неплохо, справившись в сложной ситуации. Сегодня сыграла чище, так что могу положительно оценить прошедший матч.
Кажется, я уже однажды играла с Ларой. Я видела не так много матчей с её участием, но она уже давно выступает в туре, а в конце прошлого года завоевала титул. Это непростая соперница. Мне будет нелегко», — цитирует Конту официальный сайт тура.