В. Уильямс: не думаю, что в матче с Кузнецовой будут какие-то сюрпризы

Американка Винус Уильямс прокомментировала победу в третьем круге турнира в Майами над румынкой Патрисией-Марией Циг со счётом 6:3, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой.
«Я чувствовала, что уровень моей игры рос по ходу матча. Это именно то, чего я хочу. Только в начале матча соперница сделала брейк. Я никогда не встречалась с ней раньше, так что нужно было адаптироваться к модели её игры и найти свой ритм. Думаю, она сыграла отлично, мощно. Борьба была в каждом гейме.
Кто меня вдохновляет? Мне повезло иметь такую сестру, как Серена. Она очень крутая, невероятно вдохновляет меня. Другого источника вдохновения мне не нужно. Но отчасти оно исходит изнутри.
Я знаю, что в любом случае отдам на корте всё: кровь, пот и слёзы. Мне не всегда хочется проигрывать сет, чтобы найти свою лучшую игру. Рада, что сегодня удалось адаптироваться быстрее.
Мы со Светланой провели немало великолепных матчей. Я играла с ней, когда она только начинала карьеру. А теперь можно сказать, что у нас обеих сложились замечательные карьеры, которые продолжаются просто поразительно. Я знаю стиль её игры. Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Она знает мою игру. Я постараюсь продолжать контролировать ситуацию на корте», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.