Халеп: думаю, я провела свой лучший матч в этом году

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над эстонкой Анетт Контавейт в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:3, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с австралийкой Самантой Стосур.
«Думаю, я провела свой лучший матч в этом году. Я была уверена в себе и знала, что должна делать — оказывать давление и заставлять соперницу много бегать. Я выполнила несколько ударов навылет, и это было здорово. Я отлично двигалась, так что всё сложилось удачно для меня.
Я хорошо себя чувствовала перед стартом турнира и знала, что рано или поздно всё получится, так как упорно работала каждый день. Так хорошо я себя в этом году ещё не чувствовала. Я могу двигаться без боли, уверена в себе, а это самое важное.
Мой первый матч на турнире прошёл в упорной борьбе, были некоторые трудности. Но тогда я поняла, что могу оказывать сопротивление и играть мощно. У меня не было особого плана. Я просто хочу выходить на корт и играть как можно лучше.
Матч со Стосур будет непростым. Я знаю, как должна действовать на корте. Она очень опасная соперница. У неё очень мощный удар с форхенда и подача. Я здесь, чтобы выполнить свою работу и постараться победить, так как очень хочу этого. Я буду бороться», — цитирует Халеп официальный сайт тура.