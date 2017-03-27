Надаль: на протяжении многих лет я слышал, что долго моя карьера не продлится

Испанец Рафаэль Надаль, проведший свой 1000-й матч в карьере в одиночном разряде, оценил важность этого достижения и прокомментировал свою победу над немцем Филиппом Кольшрайбером в третьем круге турнира в Майами со счётом 0:6, 6:2, 6:3.
«1000 матчей — это очень много. Конечно, это хорошая новость. Она означает, что моя карьера получается очень долгой. На протяжении многих лет я слышал, что долго моя карьера не продлится, так что это очень важное событие для меня. Я прекрасно помню свой первый матч. Я играл дома, на Мальорке. Тогда я одержал свою первую победу в ATP, ощущения были прекрасными.
Кольшрайбер всё делал прекрасно, но это спорт. Когда кто-то играет так, как он в первом сете, то можно сказать, что именно он выиграл ту партию, а не я проиграл. Но матч — длинный, и положительный момент в том, что я сумел справиться с давлением после тяжёлого первого сета. Я отлично сопротивлялся в первых геймах второй партии, а затем стал демонстрировать прекрасный теннис», — цитирует Надаля официальный сайт тура.