Звонарёва стартует на турнире ITF в Стамбуле матчем с лидером посева

Бывшая вторая ракетка мира россиянка, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., в первом круге сыграет с британкой(1).32-летняя москвичка дважды играла в финалах турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также завоевала 12 титулов на соревнованиях WТА. Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.сыграет с украинкой(2). Участие в соревнованиях также примут россиянки