Дель Потро: в матче со мной Федерер является явным фаворитом

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в третьем круге турнира в Майами.
«Это один из тех матчей, которые так хочется сыграть. Это причина, по которой ты тренируешься. Конечно, встреча с таким соперником на раннем этапе турнира — не идеальный вариант, но ничего не поделаешь. Он явный фаворит. Роджер — лучший игрок всех времён и 2017 года в частности. Чтобы обыграть его, я постараюсь выполнять мощные удары и делать всё, чтобы он не чувствовал себя комфортно на корте», — цитирует дель Потро Tennis World USA.