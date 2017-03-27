Штепанек успешно восстанавливается после операции на позвоночнике

38-летний чешский теннисист Радек Штепанек перенёс операцию на крестцово-поясничном отделе позвоночника, которая прошла в четверг, 23 марта.
«Причина проста — я хочу продолжить теннисную карьеру, так что решил пропустить сейчас три месяца, чтобы потом без проблем играть, не испытывая боли и не ограничивая себя в тренировках», — написал Штепанек на своей странице в «Фейсбуке».
Сегодня Штепанек уже встал на ноги, о чём тут же сообщил болельщикам.
«Спасибо за вашу поддержку, которая оказала на меня столь благодатное действие, что уже поставила на ноги. Всё хорошо, и я с нетерпением жду возвращения на корт», — написал теннисист.