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175 лет назад
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Бердых обыграл Мюллера и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
27 марта 2017, понедельник. 19:55.
Теннис
Чех
Томаш Бердых
(10) вышел в 1/8 финала турнира в
Майами
, в двух сетах обыграв
Жиля Мюллера
(24) из Люксембурга со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Соперники подали по 6 эйсов. На счету Бердых 3 двойные ошибки, у Мюллера – 4.
Майами 2017 . 3-й круг
27 марта 2017 года, понедельник. 18:10 МСК
Томаш
Бердых
Жиль
Мюллер
6:3
6:4
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Жиль Мюллер
Томаш Бердых
Новости. Теннис
27 марта 2017, понедельник
20:14
Шафаржова не пустила Цибулкову в четвертьфинал турнира в Майами
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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