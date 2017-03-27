Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Майами на отказе Мугурусы

Датчанка Каролина Возняцки (12) вышла в четвертьфинал турнира в Майами. Её соперница по матчу 4-го круга испанка Гарбинье Мугуруса (6) после первого сета отказалась от продолжения борьбы по причине недомогания. Первый сет остался за Возняцки – 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Возняцки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал Возняцки сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.