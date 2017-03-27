Мугуруса объяснила отказ от продолжения борьбы реакцией на жару

Испанка Гарбинье Мугуруса (6) объяснила отказ от продолжения борьбы в матче четвертого круга турнира в Майами против датчанки Каролины Возняцки (12).
«Я нормально чувствовала себя утром и даже во время разминки. Я уверенно начала матч, но где-то при счёте 3:3 у меня начало ухудшаться самочувствие: заболела голова, я почувствовала боль в животе. И в ходе матча симптомы только усиливались. При счёте 5:4 у меня слегка закружилась голова. Наверное, это от жары – она так внезапно нахлынула на меня», — приводит слова Мугурусы пресс-служба турнира.