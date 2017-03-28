На турнире U21 Masters отменят 2-ю подачу и сократят сеты до победы в 4 геймах

На турнире для игроков младше 21 года ATP Under-21 Masters будут опробованы новые правила, сообщает Tennis World со ссылкой на Tuttosport.
Согласно новому формату, при розыгрыше очка у подающего будет лишь одна попытка ввести мяч в игру. Также будет отменено правило, которое предусматривает повторную подачу в случае, если мяч коснулся сетки.
Обсуждается также изменение, согласно которому сеты будут проводиться до победы одного из соперников в четырёх геймах, с тай-брейком при счёте 3:3. При счёте 40-40 в гейме будет разыграно лишь одно решающее очко, причём принимающий будет иметь право выбрать, с какой стороны корта будет выполнена подача.
Первый в истории турнир ATP Under-21 Masters пройдёт в Милане с 7 по 11 ноября 2017 года. В турнире примут участие семь имеющих наивысший рейтинг теннисистов в возрасте до 21 года, а также ещё один игрок, который получит wild card. На данный момент в число участников турнира попадают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.