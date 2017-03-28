Халеп вырвала победу у Стосур в Майами, отыгравшись со счёта 4:6, 2:5

Румынка(3) вышла в четвертьфинал турнира в Майами. В матче четвёртого круга она обыграла австралийку(14) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Отметим, что по ходу второго сета Халеп уступала со счётом 2:5, но сумела взять 5 геймов подряд.Поединок продолжался 2 часа 10 минут. На счету Халеп 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Стосур подала навылет 4 раза, совершила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейковых шансов из 10.За место в полуфинале турнира Халеп сразится с британкой Йоханной Контой (10).