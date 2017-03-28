В. Уильямс: Кузнецова играла отлично, она как стена

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвёртом круге турнира в Майами над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
«Когда я впервые победила здесь, у меня ещё были скобы. Так что прошло немало времени. Я очень рада быть здесь. Светлана играла отлично, она как стена. У нас уже было много эпических матчей в прошлом.
То, как мне удалось отыграться на тай-брейке, было великолепно. Когда ты уступаешь 1:4, то говоришь себе: „Если удержишь подачу и сделаешь мини-брейк, то счёт сравняется“. Так я себе и сказала», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.