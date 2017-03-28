Кербер: в матче с Одзаки я старалась играть в свой теннис и быть агрессивной

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над японкой Рисой Одзаки в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 6:2, 6:2. За выход в полуфинал уроженка Бремена поспорит с американкой Винус Уильямс.
«Думаю, для Рисы этот турнир прошёл очень здорово. Она прошла квалификацию, обыграла очень хороших соперниц. Я была готова к этому матчу. Я говорила со своей командой о ней. Я знала, что Одзаки отлично двигается и достаёт много мячей. Я старалась играть в свой теннис и быть агрессивной.
С нетерпением жду матча с Винус. В этом году она играет изумительно», — цитирует Кербер официальный сайт тура.