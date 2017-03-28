Конта: по ходу матча с Арруабарреной я всё лучше понимала, как хочу играть

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после победы в четвёртом круге турнира в Майами над испанкой Ларой Арруабарреной со счётом 7:5, 6:1.
«По ходу матча я всё больше включалась в игру. Я всё лучше понимала, как хочу играть и чего хочу добиться. Я довольна тем, как сумела справиться на корте. Я доставила трудности сопернице и не давала ей вернуться в игру.
Я очень рада, что продолжаю участвовать в турнире и смогу провести ещё один матч. Я не верю в „открытые сетки“, потому что здесь представлены игроки мирового класса. Так что каждый матч будет сложным, в том числе следующий. Но я с нетерпением жду его», — цитирует Конту официальный сайт тура.