Лучич-Барони: больше я не убиваюсь по шесть часов на тренировках

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони прокомментировала свою победу над американкой Бетани Маттек-Сэндс в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 7:5, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.
«Бетани — очень непростая соперница. Сейчас она демонстрирует прекрасный теннис, так что мне было нелегко. Я очень рада, что смогла вырвать победу. В начале матча мне было сложно адаптироваться к игре соперницы, потому что в туре не так много девушек, которые настолько часто выходят к сетке. Мне потребовалось несколько геймов, чтобы привыкнуть к этому. В начале же я не могла найти баланс. Всё было немного странно, нестабильно, но побеждать нужно, даже если не показываешь своей лучшей игры.
Я всегда упорно работала, но сейчас стала делать это умнее. Больше я не убиваюсь по шесть часов на тренировках, мы делаем другие отличные вещи. Мы прибавляем в тех компонентах, где я не так сильна. Пока всё получается отлично. Чувствую, что мы всё время работаем над построением моей игры и добавляем нечто новое. Я стала чаще выходить к сетке. У меня мощные удары, так что иногда гораздо проще сделать два-три шага вперёд и выполнить удар с лёта. Прибавлять можно до конца жизни. Я намерена и дальше прогрессировать.
Матч с Плишковой будет непростым. Мы отлично знаем друг друга. У меня есть план на игру, и я постараюсь ему следовать. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.