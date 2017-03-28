Возняцки: надеюсь, я смогу завоевать трофей в Майами

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Майами. Её соперница по матчу четвёртого круга испанка Гарбинье Мугуруса после первого сета отказалась от продолжения борьбы. Первый сет остался за Возняцки – 7:6 (7:1).
«Я ничего особенного не видела. Думаю, лишь в одном моменте она не побежала за мячом. Только тогда я подумала: „О, я что-то вижу“. Но в остальном я была сосредоточена на себе и не отвлекалась на другое. Всегда очень жаль, когда кому-то приходится сниматься. Надеюсь, там ничего серьёзного и с ней всё будет в порядке.
Конечно, когда ты близка к титулу, то очень хочется выиграть его. Особенно когда чувствуешь, что всё было в твоих руках, или понимаешь, что где-то могла сыграть лучше. Но я играла в двух финалах в этом году. Жаловаться не на что. Я играю отлично и если продолжу в том же духе, то получу ещё один шанс. Надеюсь, я смогу поднять здесь трофей над головой. Ощущения были бы прекрасными. Мне нужно создавать возможности, чтобы бороться за трофеи. Мне это по силам», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.