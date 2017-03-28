Федерер: я чувствовал, что контролировал ситуацию на корте в матче с дель Потро

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Майами над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро со счётом 6:3, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
«Я чувствовал, что контролировал ситуацию на корте и создавал больше шансов, чем соперник. Я был агрессивнее. В большей степени всё зависело от моей игры. Такая ситуация мне нравится.
Думаю, гейм при счёте 5:3 в первом сете стал ключевым. Я знал, что если смогу отыграться с 15:40, спасти тот гейм и взять сет, то это будет отличным выходом из сложной ситуации. У меня всё получилось. Хуан-Мартин сыграл не лучшим образом. У него были шансы на приёме моей второй подачи. Может, ему стоило сыграть агрессивнее, кто знает. Но я выполнил несколько отличных ударов.
Что касается Баутисты-Агута, то он отлично проводит розыгрыш за розыгрышем день за днём. Он участвует в большом количестве турниров. Это будет непростое противостояние. Надеюсь, я смогу действовать разнообразно, чтобы он не чувствовал себя комфортно на корте», — цитирует Федерера официальный сайт тура.