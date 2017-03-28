Дель Потро: в обоих сетах у меня были шансы, но я их не использовал

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после поражения от швейцарца Роджера Федерера в третьем круге турнира в Майами со счётом 3:6, 4:6.
«Играть с Роджером нелегко, потому что у него отличный удар с форхенда и бэкхенда, а также резаный и укороченный. Он силён во всём. Но я старался сыграть как можно лучше. В обоих сетах у меня были шансы, но я их не использовал. Федерер здорово сыграл на брейк-пойнтах. Это и предрешило исход встречи в его пользу», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.