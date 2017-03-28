Кирьос призвал АТР проводить один из «Мастерсов-1000» на траве

16-я ракетка мира австралиецпообщался со своими болельщиками в сети «Твиттер». Ник призвал АТР создать турнир серии «Мастерс-1000» на траве, а также высоко оценил работу Ллейтона Хьюитта в роли капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса.«Ллейтон — лучший капитан, под руководством которого мне приходилось играть. Он создал потрясающую атмосферу в команде и помогает нам прогрессировать», — написал Кирьос.Кроме того, австралиец признался, что является фанатом испанца Рафаэля Надаля.„Рафа всегда был одним из главных примеров для подражания для меня. Может ли он выиграть „Ролан Гаррос“? Говоря о Надале, никогда нельзя сбрасывать его со счетов на грунте, а особенно на „Ролан Гаррос“, — отметил Кирьос.