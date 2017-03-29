Плишкова: в Майами я сыграла с Лучич-Барони лучше, чем в Мельбурне

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счётом 6:3, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки. На Открытом чемпионате Австралии Плишкова проиграла Лучич-Барони со счётом 4:6, 6:3, 4:6.
«Думаю, я сыграла гораздо лучше, чем в нашем матче в Мельбурне. Условия были другими. К тому же Мирьяна в Австралии играла лучше, так как там более быстрое покрытие. Условия на Australian Open ей подходили больше. Здесь же я ощущала больше уверенности в своих силах. Сегодня у меня был другой план на игру.
Мы с Каролиной встречались в Дохе, но здесь условия также будут другими. Я ожидаю непростой поединок, потому что здесь она демонстрирует отличный теннис в последние годы», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.