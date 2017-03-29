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Лучич-Барони: я отлично начала матч, но затем не могла найти свою подачу

29 марта 2017, среда. 09:05. Теннис
Хорватка Мирьяна Лучич-Барони прокомментировала своё поражение от чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 3:6, 4:6.

«Разница была в первом сете. Я отлично начала матч, но затем не могла найти свою подачу. Чем больше ошибок я допускала, тем хуже становилось. Во втором сете я смогла успокоиться и немного наладить игру, но после счёта 4:2 мне не везло. Однако и Каролина сыграла прекрасно, практически безошибочно. Тем не менее борьба была упорной, просто в этот раз матч закончился не в мою пользу», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова
Новости. Теннис
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