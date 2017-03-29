Федерер: после таких брутальных матчей ощущения как после походов в ночной клуб

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы в четвёртом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
«Я хорошо себя чувствовал в целом. Это был немного другой матч. Здесь не было очень мощных подач, когда ты просто стараешься дождаться своего шанса на приёме. Когда ты их упускаешь, то иногда расстраиваешься. Именно поэтому было важно сохранять позитивный настрой и принимать верные решения на корте.
Думаю, Роберто выполнял отличные удары, старался играть в атакующей манере, когда мог, и вытащил немало мячей после моих хороших ударов. Мне пришлось нелегко. Солнце светило сбоку в начале, так что сложно было следить за линиями. В целом я очень рад, что победил в двух сетах.
Наутро ощущения после подобных брутальных матчей — как после посещения ночных клубов. С возрастом чувствуешь себя уже не так, как раньше. Это хороший пример, потому что все знают это ощущение. Не то чтобы я когда-либо делал это...» — цитирует Федерера официальный сайт тура.