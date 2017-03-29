Шарапова: будет ли моё возвращение непростым? Абсолютно точно да

Россиянка Мария Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония, призналась, что не ждёт лёгкого возвращения в тур. Ожидается, что бывшая первая ракетка мира сможет выйти на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«Будет ли это тяжело? Абсолютно точно да. Ты много теряешь в координации глаз и рук, когда не можешь играть. Тренировки — это не то же самое, что игры, когда соперница стоит на противоположной стороне сетки.
Когда ты любишь то, чем занимаешься, делаешь это со страстью и искренностью, а рядом с тобой твоя команда, то ты становишься движущей силой. Ты знаешь, за что выступаешь и кем являешься. Я рада, что моя работа вернулась. Это здорово. В последние четыре месяца я упорно тренировалась. Я отчаянно боролась за правду. Вы не можете осознать, как сильно любите что-то, пока на время не потеряете этого», — цитирует Шарапову BBC.