Шарапова: в прошлом году я стала думать о завершении карьеры

Россиянка Мария Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония, призналась, что в прошлом году подумывала о завершении карьеры. Ожидается, что бывшая первая ракетка мира сможет выйти на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«В прошлом году я стала думать о завершении карьеры, когда почувствовала, что тело начало меня подводить. Однако я осознала, что хочу завершить выступления на своих условиях. Я понимаю, что сейчас моя карьера уже ближе к концу, чем к началу.
За время дисквалификации я осознала, что могу жить без тенниса. Поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить время», — цитирует Шарапову AP.