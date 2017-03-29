Зверев: я рад, что использовал свой шанс и прошёл дальше

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в матче 1/8 финала турнира в Майами над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счётом 4:6, 6:2, 6:1.
«Мне нужно было играть агрессивно. Казалось, что Вавринка контролировал ход всех розыгрышей, так что нужно было изменить ситуацию. У меня получилось. Я очень рад выходу в четвертьфинал. Надеюсь, смогу сыграть так же здорово, как сегодня.
В обеих наших встречах с Вавринкой я играл с уверенностью в своих силах и действовать отлично. Думаю, у нас одни из лучших бэкхендов в туре. Может, это мне помогло. Он любит часто использовать этот угол в матчах. Я рад, что использовал свой шанс и прошёл дальше», — цитирует Зверева официальный сайт тура.