Звонарёва снялась со своего первого матча с апреля 2015 года из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира россиянка, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева. 32-летняя москвичка выиграла первую партию на тай-брейке — 7:6 (10:8), отыграв три сетбола.В первой партии Вера получила повреждение ноги, а во второй отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:3.Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.