Нисикори: надеюсь, в ближайшее время мне удастся выиграть крупные турниры

Японец Кей Нисикори поделился впечатлениями после победы в четвёртом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами над аргентинцем Федерико Дельбонисом со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
«После проигрыша второго сета я постарался сохранить спокойствие и заново сосредоточиться. Я знал, что у меня будет ещё немало шансов. Несмотря на то что в третьем сете я уступал 1:2 с брейком, я сохранял концентрацию. Я знал, что если буду бороться, то шансы у меня появятся. Я постарался сосредоточиться только на текущем гейме. Надеюсь, в ближайшее время мне удастся выиграть несколько крупных турниров. Это моя следующая большая цель», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.